Del Monte Foods, gigante del settore alimentare, annuncia il suo fallimento con richiesta di bancarotta sotto Chapter 11, meno di un anno dopo una controversa ristrutturazione del debito. Tra cause principali, l'eccesso di scorte post-pandemia e i costi crescenti dei tassi di interesse hanno pesato sulla sua stabilità finanziaria. Questa mossa segnala un momento di grande incertezza per l’azienda e il settore, lasciando aperte molte domande sul futuro delle sue operazioni e strategie.

Del Monte Foods fa richiesta di bancarotta a meno di un anno da una controversa ristrutturazione del debito. Nei documenti depositati in tribunale per il Chapter 11, Del Monte punta il dito su vari fattori che hanno causato la sua bancarotta, dall'eccesso di scorte dopo l'elevata domanda durante il Covid al debito divenuto più costoso in seguito ai tassi di interesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Del Monte getta la spugna e fa bancarotta, chiesto il Chapter 11

del Monte, si trova ora a un bivio cruciale. Dopo anni di successi e innovazioni, la storica azienda californiana affronta una fase di cambiamento radicale, tentando di preservare il suo patrimonio e di rilanciarsi nel mercato globale.

