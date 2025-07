Sicurezza stradale obbligatorio l’alcolock Ecco come funziona

La sicurezza stradale si fa sempre più stringente con l’introduzione dell’obbligo dell’alcolock, un dispositivo innovativo che garantisce di non mettere alla guida chi ha superato i limiti di alcol nel sangue. Ma come funziona esattamente? Scopriamo insieme questa rivoluzione nella prevenzione degli incidenti e la tutela di tutti sulle nostre strade.

Arriva l’Alcolock, un sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sicurezza stradale, obbligatorio l’alcolock. Ecco come funziona

Sicurezza stradale, Salvini firma decreto su alcolock - In un'epoca in cui la sicurezza sulle strade è prioritaria, la firma di Matteo Salvini sul decreto sull'alcolock rappresenta un passo decisivo.

Alcolock obbligatorio per i recidivi: firmato il decreto, ecco tutte le novità - Secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada, l'installazione dell'Alcolock è obbligatoria per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l

Alcolock obbligatorio in Italia: tutto quello che c'è da sapere - ebbrezza obbligatorio in Italia dal luglio 2023: veicoli coinvolti, costi e funzionamento.