Ultime Notizie – Azovstal, i comandanti ancora dentro: "Lotta continua" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nessun comandante è per ora uscito dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. E' quanto afferma Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr), citato dalla Cnn. "Al momento, non ci sono alti comandanti, non sono usciti", ha dichiarato. Su Twitter Bohdan Krotevych, capo dello stato maggiore del battaglione Azov, ha pubblicato una foto che lo ritrae all'interno dello stabilimento. Il messaggio recita: "Azovstal, 18 maggio 2022. La Lotta continua". 18.05.2022 ????????? ???????? ?????? pic.twitter.com/6tsi4uXypz — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) May 18, 2022 Secondo le autorità russe e della Dpr, sono circa 960 i difensori di Mariupol che hanno lasciato l'acciaieria. I feriti sarebbero stati ricoverati, mentre altri sarebbero stati portati in un centro di detenzione a Olenivka, ... Leggi su informazioneriservata.eu

