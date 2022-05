Ucraina: Conte, posizione del M5s non piace, prendiamo atto (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La nostra pozione sull'Ucraina non piace, ne prendiamo atto". Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe Conte, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La nostra pozione sull'non, ne". Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe, al termine del consiglio nazionale straordinario del Movimento convocato dopo l'...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - vitopetrocelli : Il 31 marzo il M5S, insieme ad altri, ha dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina. Delega che re… - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - LaLestofante : RT @giacomo_81: La #Camera conferma la fiducia al governo #Draghi sul decreto legge #Ucraina bis. 391 favorevoli 45 contrari 2 astenuti D… - Paroledipaola : RT @giacomo_81: La #Camera conferma la fiducia al governo #Draghi sul decreto legge #Ucraina bis. 391 favorevoli 45 contrari 2 astenuti D… -