Tutti i motivi per cui Putin non è ancora sconfitto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci sono dubbi sul fatto che, nel medio-lungo periodo, Vladimir Putin andrà incontro a un sostanziale insuccesso, innescato dalla sua aggressione all’Ucraina. La Russia contava di sfruttare le divisioni in seno all’Occidente e invece, in termini politico-militari, lo ha compattato; voleva meno Nato ai suoi confini e invece, probabilmente, ne avrà di più, in caso di ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza; puntava a mantenere aperti i canali commerciali con l’Ovest e invece, come effetto delle sanzioni e come conseguenza ultima del progressivo distacco da Mosca programmato dai Paesi europei, quei ponti saranno recisi. Eppure, nel breve termine, è bene che i “buoni” non si crogiolino troppo nell’entusiasmo. Perché Putin ha dimostrato che le sue forze convenzionali sono molto meno temibili del previsto; ma la Russia è tutt’altro che già sconfitta ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci sono dubbi sul fatto che, nel medio-lungo periodo, Vladimirandrà incontro a un sostanziale insuccesso, innescato dalla sua aggressione all’Ucraina. La Russia contava di sfruttare le divisioni in seno all’Occidente e invece, in termini politico-militari, lo ha compattato; voleva meno Nato ai suoi confini e invece, probabilmente, ne avrà di più, in caso di ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza; puntava a mantenere aperti i canali commerciali con l’Ovest e invece, come effetto delle sanzioni e come conseguenza ultima del progressivo distacco da Mosca programmato dai Paesi europei, quei ponti saranno recisi. Eppure, nel breve termine, è bene che i “buoni” non si crogiolino troppo nell’entusiasmo. Perchéha dimostrato che le sue forze convenzionali sono molto meno temibili del previsto; ma la Russia è tutt’altro che già sconfitta ...

