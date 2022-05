Traffico Roma del 18-05-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico in studio Massimo Vischi a seguito di un incidente si transita ancora con difficoltà sulla via del mare 3 Acilia eviti sia verso Ostia sia in direzione del raccordo anulare ancora coda e poi nelle due direzioni sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima code per incidente invece sulla via Flaminia direzione centro tra il centro Rai di Saxa Rubra e via di Grottarossa rallentamenti poi in via Tiburtina a partire dal raccordo per un incidente avvenuto all’altezza di via di Tor Cervara direzione centro e sulla Tiburtina proseguiranno fino alle 18 i lavori di asfaltatura tra Piazza delle Crociate via di Portonaccio inevitabili Dunque le ripercussioni al Traffico a Trastevere invece se sei così meteo da oggi a venerdì 20 maggio sono possibili ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi a seguito di un incidente si transita ancora con difficoltà sulla via del mare 3 Acilia eviti sia verso Ostia sia in direzione del raccordo anulare ancora coda e poi nelle due direzioni sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima code per incidente invece sulla via Flaminia direzione centro tra il centro Rai di Saxa Rubra e via di Grottarossa rallentamenti poi in via Tiburtina a partire dal raccordo per un incidente avvenuto all’altezza di via di Tor Cervara direzione centro e sulla Tiburtina proseguiranno fino alle 18 i lavori di asfaltatura tra Piazza delle Crociate via di Portonaccio inevitabili Dunque le ripercussioni ala Trastevere invece se sei così meteo da oggi a venerdì 20 maggio sono possibili ...

