Spezia, Verde: "Si tifa per la squadra per cui giochi, ma il mio cuore è azzurro. Per rimanere in A siamo stati un gruppo con una sola testa"

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Daniele Verde, esterno d'attacco dello Spezia. 

Sabato è arrivata la salvezza dello Spezia, come saluterai alla prossima Insigne? "Sarà una bellissima giornata sia per me che per lui. Io torno nella mia città, scambierò sicuramente la mia maglia con la sua. Sarà una bellissima festa, non ci giochiamo più niente, sarà bello". 

Magari sarai tu il prossimo napoletano nel Napoli… "Non so come andrà a finire, il mio cuore è azzurro. Non dico che ho tifato Napoli in questi anni, ma da bambino ero un grandissimo tifoso. Si tifa la squadra per cui giochi"

