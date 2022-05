Rode, che botta! Tacchettata di Lundstram e sangue alla testa FOTO (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutto colpo subito dal capitano dell'Eintracht Francoforte Sebastian Rode, che durante la finale di Europa League contro i Rangers finisce... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutto colpo subito dal capitano dell'Eintracht Francoforte Sebastian, che durante la finale di Europa League contro i Rangers finisce...

Advertising

Sarvero4 : @VirtualRaven @GlosweetyGlo @INGFiore2 Gli rode il culo che questo signore, sicuramente un po' sopra le righe, stia… - Arenel25 : RT @NullOthersider: Io sono stanca. Tanto. Ho quella sensazione del cazzo di aver sbagliato tutto. E non ho voglia di rispondere ai 'no, da… - gretona1 : RT @NullOthersider: Io sono stanca. Tanto. Ho quella sensazione del cazzo di aver sbagliato tutto. E non ho voglia di rispondere ai 'no, da… - kevin_coccia : @ElCalabrinho Cosí serio che manco te se può scrive in privato...quanti fegati che stai a fa rode - kanelgonrebis : O magari il treno è semplicemente passato e non ho nulla di sbagliato, ma sinceramente mi rode un po' non avere int… -