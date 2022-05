PSG | previsto in giornata incontro tra dirigenza e Mbappé

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Footmercato ènelladi oggi, mercoledì 18 maggio, untra Kyliane il Paris Saint-Germain. Il club proverà a giocarsi l’ultima carta per convincere il giocatore a tornare sui propri passi. Una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa dal giocatore, che però la scorsa settimana ha comunque fatto intendere un suo probabile addio al PSG. SportFace.

Di Maria Juve, decisione imminente! Previsto un nuovo contatto. Ultime

... èanche un incontro con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. I due dirigenti parleranno del futuro di Kylian Mbappe, attaccante in scadenza con ile da tempo nel mirino del ...'Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento e in ogni partita'. Questo il ... corteggiato da tante big tra cuie Inter. PSG, previsto a breve un summit fra Pochettino e Al Khelaifi: il tecnico chiede chiarezza sul futuro L’improvvisa scomparsa dagli store ufficiali del PSG e della Nike della numero 7 del francese ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi spagnoli ...Si intensificano i contatti tra Torino e Parigi, tra la Juventus e il Paris Saint-Germain: a raccontarlo oggi è la Gazzetta dello Sport: "Leonardo & ...