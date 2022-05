Pier Silvio Berlusconi | la famiglia si allarga | finalmente l’annuncio più atteso

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Laè pronta ad accogliere un altro membro che, tra qualche mese, arriverà al mondo donando tutti una grande gioia Appena una manciata di ore fa è arrivata una bellissima notizia. Una valanga di persone ha prontamente fatto gli auguri alla coppia di genitori a seguito del lieto annuncio. Per l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri sarà senza alcuna ombra di dubbio una gioia immensa, visto che presto potrà abbracciare un nuovo nipotino. Come ben sappiamo, per il Cavaliere laè uno dei principi fondamentali, per il quale ha sempre lottato nel corso della sua vita. Egli ha cresciuto la bellezza di cinque figli, i quali al giorno d’oggi sono tutti impegnati nelle rispettive carriere di successo. Uno dei più chiacchierati è sicuramente, il quale ...