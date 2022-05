«Per trovare camerieri basterebbe pagarli di più» e altre ovvietà che tanto ovvietà non sono (Di mercoledì 18 maggio 2022) Della mancanza di personale disposto a lavorare nel settore della ristorazione abbiamo parlato spesso, ospitando anche riflessioni e punti di vista di chi, a vario titolo lavora, in questo ambito. La questione, esplosa un anno fa in piena pandemia, continua a essere di stretta attualità e in questi giorni ad animare il dibattito è intervenuta Ubri, Unione Brand della Ristorazione Italiana, associazione che rappresenta 1500 locali per un totale di 20 mila addetti. In estrema sintesi Ubri chiede al Governo di rivedere la legge 178 emanata nel 2020, in particolare l’articolo 1 cc 161-168 relativo agli sgravi contributivi destinati alle imprese che assumono personale, estendendo il beneficio a tutta Italia e superando la distinzione tra Mezzogiorno e Nord. «La mancanza di lavoratori nel nostro comparto si è ormai cronicizzata – dichiara il presidente di Ubri, Vincenzo Ferrieri – e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Della mancanza di personale disposto a lavorare nel settore della ristorazione abbiamo parlato spesso, ospitando anche riflessioni e punti di vista di chi, a vario titolo lavora, in questo ambito. La questione, esplosa un anno fa in piena pandemia, continua a essere di stretta attualità e in questi giorni ad animare il dibattito è intervenuta Ubri, Unione Brand della Ristorazione Italiana, associazione che rappresenta 1500 locali per un totale di 20 mila addetti. In estrema sintesi Ubri chiede al Governo di rivedere la legge 178 emanata nel 2020, in particolare l’articolo 1 cc 161-168 relativo agli sgravi contributivi destinati alle imprese che assumono personale, estendendo il beneficio a tutta Italia e superando la distinzione tra Mezzogiorno e Nord. «La mancanza di lavoratori nel nostro comparto si è ormai cronicizzata – dichiara il presidente di Ubri, Vincenzo Ferrieri – e ...

Advertising

PauDybala_JR : E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...… - MarcoMoriniTW : All’anteprima di #HarrysHouse a Napoli siamo riusciti a trovare posto per tutti (tra chi ha partecipato correttamen… - Azione_it : L'ANM sciopera perché deve trovare un nemico. Contesta la riforma della #giustizia raccontando che è contro di loro… - chavarzabalus__ : @cloudpastelilla Ma veramente? ?? che brutto però,potevano trovare un modo per farla andare via diversamente. - Max59812707 : RT @mariacr28250504: Buongiornoe buon mercoledì. Siamo a metà settimana. Inizio colorato, ma un po’ sottotono. Pochi amici stamattina. Prov… -

L'aperitivo batte bandiera italiana ... ancora oggi conosciuta in tutto il mondo per la produzione del suo prodotto originale. Il re ... Una bevuta che, al di là delle personalizzazioni e dei twist on classics che possiamo trovare nei ... Identificato il giovane straziato nel cassonetto dei vestiti usati: era moldavo e lavorava alla Fincantieri Casi avvenuti d'inverno e quindi poteva essere stato determinante l'istinto di sopravvivenza di trovare qualcosa per difendersi velocemente dal gelo, l'episodio di Mestre ha avuto come contesto le ... Il Post Disoccupato trova mille euro e li restituisce Il bel gesto di Imran, trentenne pakistano: ha recuperato la borsa in via Baracca e l’ha portata alla polizia. "I miei genitori mi hanno insegnato così" ... Buoni pasto addio Chi non li accetterà più, rischia di saltare tutto Se non ci sarà a breve una riforma radicale, le imprese della distribuzione commerciale e della ristorazione potrebbero smettere di accettare i ticket: per ciascun buono da 8 euro il bar, il negozio a ... ... ancora oggi conosciuta in tutto il mondola produzione del suo prodotto originale. Il re ... Una bevuta che, al di là delle personalizzazioni e dei twist on classics che possiamonei ...Casi avvenuti d'inverno e quindi poteva essere stato determinante l'istinto di sopravvivenza diqualcosadifendersi velocemente dal gelo, l'episodio di Mestre ha avuto come contesto le ... Dritte per trovare libri fuori catalogo Il bel gesto di Imran, trentenne pakistano: ha recuperato la borsa in via Baracca e l’ha portata alla polizia. "I miei genitori mi hanno insegnato così" ...Se non ci sarà a breve una riforma radicale, le imprese della distribuzione commerciale e della ristorazione potrebbero smettere di accettare i ticket: per ciascun buono da 8 euro il bar, il negozio a ...