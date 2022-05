Offerte notebook Asus, fino a 300€ in meno (Di mercoledì 18 maggio 2022) notebook Asus scontati fino a 300€ a partire dai 549€ per Vivobook e Zenbook per il massimo della portabilità e prestazioni in ogni tipo di utilizzo. Oppo Find X5 Pro scontato e altri top di gamma in offerta notebook Asus in offerta Acquista su Amazon notebook Asus Laptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3 con Monitor 15,6? FHD Anti-Glare, 1.9 kg, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel UHD Graphics, Windows 10, Argento. Prezzo scontato di 49€: 549€ Acquista su Amazon Asus VivoBook 14 X413EA#B09J1LPTXZ, notebook in Alluminio, 1.4 kg, 14? FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Bianco Prezzo scontato di 170€: 579€ invece di 749€ Acquista su ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 18 maggio 2022)scontatia partire dai 549€ per Vivobook e Zenbook per il massimo della portabilità e prestazioni in ogni tipo di utilizzo. Oppo Find X5 Pro scontato e altri top di gamma in offertain offerta Acquista su AmazonLaptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3 con Monitor 15,6? FHD Anti-Glare, 1.9 kg, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel UHD Graphics, Windows 10, Argento. Prezzo scontato di 49€: 549€ Acquista su AmazonVivoBook 14 X413EA#B09J1LPTXZ,in Alluminio, 1.4 kg, 14? FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Bianco Prezzo scontato di 170€: 579€ invece di 749€ Acquista su ...

Advertising

giannifioreGF : Offerte #notebook #Asus, fino a 300€ in meno - offerte_oggi : ?? Acer Swift 1 SF114-34-P9B7 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000 ?? A soli 379,00€ inv… - offertediprodo1 : Usoun Supporto PC Portatile, Ergonomico Supporto per Laptop in Alluminio Regolabile per scrivania, Notebook Riser C… - offerte_oggi : ?? Acer Aspire 5 A515-45-R3BP PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U ?? A soli 649,00€ invece di 81… - TuttoTechNet : Unieuro lancia gli Sconti di Maggio: fino a 200 euro di rimborso sui notebook -