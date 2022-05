Nome a sorpresa dalla Spagna per il Napoli: è un ex Serie A (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’ultima partita di campionato di domenica contro lo Spezia si chiuderà la stagione del Napoli, al termine della quale saranno chiaramente necessarie diverse valutazioni. Tra i reparti che andranno maggiormente attenzionati c’è il centrocampo, con il futuro incerto di Zielinski e Fabian Ruiz. FOTO: Getty – Pjanic Be?ikta? Il portale spagnolo Sport, a tal proposito, riferisce di un interessamento del club azzurro per un ex mediano di Serie A, vale a dire Miralem Pjanic. Il bosniaco, di proprietà del Barcellona, ha vestito le maglie di Roma e Juventus, ma ha concluso la stagione in prestito al Be?ikta?. Al termine del campionato turco Pjanic tornerà al Barcellona, dove però non rientra nei piani di Xavi. Sarà sicuramente una pista da monitorare con attenzione in futuro. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’ultima partita di campionato di domenica contro lo Spezia si chiuderà la stagione del, al termine della quale saranno chiaramente necessarie diverse valutazioni. Tra i reparti che andranno maggiormente attenzionati c’è il centrocampo, con il futuro incerto di Zielinski e Fabian Ruiz. FOTO: Getty – Pjanic Be?ikta? Il portale spagnolo Sport, a tal proposito, riferisce di un interessamento del club azzurro per un ex mediano diA, vale a dire Miralem Pjanic. Il bosniaco, di proprietà del Barcellona, ha vestito le maglie di Roma e Juventus, ma ha concluso la stagione in prestito al Be?ikta?. Al termine del campionato turco Pjanic tornerà al Barcellona, dove però non rientra nei piani di Xavi. Sarà sicuramente una pista da monitorare con attenzione in futuro.

Advertising

RadioFebbrea90 : News #Milan - Classe 2001, 18 gol e 13 assist: a sorpresa può arrivare lui - Rob76282550 : RT @giulicitte52: E' inquietante il presenzialismo mediatico del comico, non se ne perde una. Come è inquietante l' indifferenza con cui fa… - giulicitte52 : E' inquietante il presenzialismo mediatico del comico, non se ne perde una. Come è inquietante l' indifferenza con… - zazoomblog : Calciomercato Napoli: spunta un nome a sorpresa per il post- Ruiz - #Calciomercato #Napoli: #spunta - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: Nuova uscita a sorpresa della 96enne regina Elisabetta: la sovrana inaugura una linea della metro. È il primo evento este… -