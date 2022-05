No! Non ci “hackerano” la mente con il fantomatico grafene nei vaccini (che non c’è) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ci segnalano alcune condivisioni Facebook riguardanti un articolo di Maurizio Blondet dal titolo «Il grafene nel siero c’è, e serve ad hackerare l’uomo», ma il testo non fa altro che ricamare su una review del gennaio 2020 di articoli scientifici sull’utilizzo della sostanza per produrre nano-antenne. Insomma, titolo e fonte non corrispondono. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo autore, apprezzato anche negli ambienti No vax (alcuni esempi qui, qui e qui), lo stesso vale per la narrazione infondata del grafene contenuto nei vaccini contro il nuovo Coronavirus. Per chi ha fretta: Lo studio riportato da Maurizio Blondet riguarda nano-antenne di grafene basate sulla tecnologia dei dispositivi plasmonici. Secondo Blondet tutto questo potrebbe servire per inserire micro-antenne nei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ci segnalano alcune condivisioni Facebook riguardanti un articolo di Maurizio Blondet dal titolo «Ilnel siero c’è, e serve ad hackerare l’uomo», ma il testo non fa altro che ricamare su una review del gennaio 2020 di articoli scientifici sull’utilizzo della sostanza per produrre nano-antenne. Insomma, titolo e fonte non corrispondono. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo autore, apprezzato anche negli ambienti No vax (alcuni esempi qui, qui e qui), lo stesso vale per la narrazione infondata delcontenuto neicontro il nuovo Coronavirus. Per chi ha fretta: Lo studio riportato da Maurizio Blondet riguarda nano-antenne dibasate sulla tecnologia dei dispositivi plasmonici. Secondo Blondet tutto questo potrebbe servire per inserire micro-antenne nei ...

