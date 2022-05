Mercato | Arnautovic riserva di Osimhen? Il Napoli ci pensa

Advertising

franco_porto : Notizie di mercato ...ma io Arnautovic al Napoli lo ipotizzai in tempi non sospetti ...grande bomber e potrebbe inf… - SSLaziofans1900 : Matic , Dybala , Muriel , Joao Pedro , Guedes , Bourigeaud , M. Lopez , Kamara, Arnautovic , Lingard , Tsimikas ecc… - William25974572 : @LeonettiFrank Pogba badashile di Maria Molina wjndal raspadori arnautovic jorginho... Sarebbe un bel mercato?? - GoldGraphss : @Swaffle_7 MERCATO - ACQUISTI: Badiashile (20M) Raum (15M) Pogba (0) Di Magia (0) Tchouameni (35M + Rabiot prestito… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Napoli, più Arnautovic che Belotti? -

Sulle tracce dici sono anche Juventus e Roma e da Bologna qualche giorno fa sono arrivate ulteriori conferme sull'interesse partenopeo. Adesso anche Sportmediaset conferma:è ...Calciomercato Napoli, intervista Damiani Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista a CN24 Tv parlando delle trattative didel Napoli e sui prossimi obiettivi del club di De Laurentiis : ...Puntato da Inter e Milan per rinforzare l’attacco, Marko Arnautovic potrebbe finire per vestire la maglia azzurra. Durante il prossimo mercato estivo, il Napoli ‘rischia’ di veder partire sia Petagna ...Il Napoli prepara la strategia per il mercato offensivo. Occhio, potrebbero aprirsi degli scenari sorprendenti in casa azzurra.