Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il secondo figlio, l'annuncio durante il battesimo del primogenito. Per Silvio è il 15esimo nipote

L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la festa per il battesimo del primogenito Emanuele, tenutasi lo scorso weekend: Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il loro secondo figlio. Dopo la cerimonia nella cappella dell'oratorio San Sigismondo della basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, tutta la famiglia Berlusconi, compreso Silvio, Marta Fascina e Veronica Lario, si è spostata nella villa di Macherio per il ricevimento privato: a pubblicare le foto dell'evento, con l'annuncio della gravidanza in arrivo è il settimanale Chi. Secondo quanto si legge, Federica Fumagalli è incinta.

