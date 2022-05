Lewandowski | il retroscena sul Barcellona | spunta una telefonata

Advertising

Calciomercato.com

: è convinto che al Barcellona vincerebbe il Pallone d'Oro. Ecco perché il polacco vorrebbe i blaugrana Javi Martinez, ex compagno dial Bayern Monaco, ha parlato in ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": ... Lo sfogo di Lewandowski contro il Bayern. Dalla Germania: 'Urla nello spogliatoio' Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato delle voci di mercato su alcuni fenomeni come Mbappè e Lewandowski. Sul francese emergono retroscena da non credere.Retroscena della Bild: fino al weekend il Bayern ha provato ... Il Bayern è oggi alla prese col caso Lewandowski e per questo motivo ha provato a ingaggiare Haaland: a un anno dalla scadenza del ...