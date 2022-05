Incentivi 2022 - Il governo apre a modifiche per aziende e tempi di consegna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Incentivi sono disponibili da pochi giorni, ma il governo è già pronto ad apportare delle modifiche per soddisfare alcune precise richieste giunte dalle associazioni di settore e, soprattutto, eliminare alcune criticità. "Il decreto non è una tavola della legge di Mosè: c'è la possibilità di modificarlo nel corso del processo di transizione e di modellarlo sull'andamento del mercato", ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, riferendosi nello specifico ai tempi di consegna dei veicoli incentivati. In vista una proroga. Infatti, nel decreto è presente una sorta di clausola che subordina l'accesso alle agevolazioni al rispetto dei 180 giorni tra la firma del contratto di vendita e l'immatricolazione. Le associazioni di rappresentanza, però, hanno lanciato un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 maggio 2022) Glisono disponibili da pochi giorni, ma ilè già pronto ad apportare delleper soddisfare alcune precise richieste giunte dalle associazioni di settore e, soprattutto, eliminare alcune criticità. "Il decreto non è una tavola della legge di Mosè: c'è la possibilità di modificarlo nel corso del processo di transizione e di modellarlo sull'andamento del mercato", ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, riferendosi nello specifico aididei veicoli incentivati. In vista una proroga. Infatti, nel decreto è presente una sorta di clausola che subordina l'accesso alle agevolazioni al rispetto dei 180 giorni tra la firma del contratto di vendita e l'immatricolazione. Le associazioni di rappresentanza, però, hanno lanciato un ...

