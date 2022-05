Il provveditore accusato di aver minacciato la scuola | «Alzate i voti di mio figlio o invio gli ispettori»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Se ildel sovrintende scolastico non ha tutti 8 in pagella, l’unica soluzione è tentare di fare pressing sugli insegnanti per otteneree meriti più alti. Questa secondo la Procura di Bolzano sarebbe stata la strada scelta da Vincenzo Gullotta,agli studi per laitaliana dell’Alto Adige. Scontento dei risultati del, il dirigente èdifatto pressione sui docenti per migliorare la pagella del ragazzo. L’accusa rivolta a Gullotta è di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, induzione indebita nel dare o promettere utilità ed errore determinato dall’altrui inganno. Coinvolti nelle mosse delanche il preside della ...

Bolzano, il 6 in tecnologia e il 7 in musica sono stati alzati dopo la telefonata al preside dell'istituto. Lui si difende: "Non è vero, nessuna minaccia". Indagati anche il dirigente scolastico e un ...