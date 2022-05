Il generale Del Vecchio | «Gli ucraini possono respingere i russi Decisive le armi americane e inglesi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 maggio 2022) IlMauro Del, che ha guidato contingenti italiani in teatri di guerra come la Bosnia, la Macedonia, il Kosovo e l’Afghanistan, parla oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero della situazione militare in Ucraina. E conferma la lettura della situazione fornita dal colonnello Mikhail Khodaryonok, il quale ha detto che la professionalità nella difesa della patria mostrata dai soldati di Kiev può essere decisiva per le sorti della guerra. «Il colonnello ha ragione – esordisce Del– La struttura militare è fatta da professionisti e non. I primi ovviamente sono meglio addestrati ma il semplice soldato trova la forza in sé stesso. La forza degli? Stanno combattendo per la loro libertà. Se messi in condizioni adeguategli invasori. Ma ...