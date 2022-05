Il cerotto | 101 anni fa la prima messa in commercio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio agli inizi del 900? per parlarvi di un’importante invenzione per la nostra vita quotidiana. Parleremo di ferite, infezioni e medicazioni. Il 18 maggio 1921 veniva messo inil. A questa importante invenzione è dedicata la puntata di oggi Il 18 maggio 1921 la Johnson & Johnson metteva inil. L’idea di questa invenzione, divenuta uno strumento importante per la nostra quotidianità, fu di un impiegato di questa famosa azienda che si chiamava Earle Dickson. Questi osservò la moglie mentre si feriva per sbrigare le faccende domestiche. Dickson cercò per questo di creare uno strumento che bendasse e disinfettasse le sue ferite. Per questo pose una garza al centro di un nastro adesivo imbevendola di crinolina ...