I cittadini transgender potranno avere tutti i documenti civici con il nome da loro scelto e non più quello anagrafico | una svolta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Se qualcuno crede che le Giornate mondiali non servano a nulla, si dovrà ricredere. Almeno a proposito di quella contro l’omobitransfobia, celebrata ieri 17 maggio in tutto il mondo. Dalla Lombardia, infatti, arriva una. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la mozione proposta dalla consigliera del Pd, Monica J. Romano, prima donnaeletta in città, per istituire il primo registro in Italia per il riconoscimento del genere di elezione dedicato alle persone. ...