Hanno aggirato i filtri per la rimozione del video di Tiziana Cantone e ora è di nuovo online

La notizia che nessuno di noi avrebbe voluto ricevere. Il video di Tiziana Cantone, nonostante il revenge porn sia diventato reato in Italia dopo la legge Codice Rosso e nonostante il team legale che ha seguito la vicenda della giovane ragazza napoletana che si è tolta la vita dopo la circolazione delle sue immagini hard (diffuse illecitamente e senza il consenso dell'interessata), è ricomparso in una piattaforma per adulti, come ha riportato oggi Il Fatto Quotidiano. LEGGI ANCHE > L'account Facebook della madre di Tiziana Cantone ha subito un attacco hacker video Tiziana Cantone di nuovo online, la tecnica per aggirare la rimozione Successivamente alle azioni delle autorità competenti per eliminare ...

