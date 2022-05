Franco Battiato, il libro di Scanzi a un anno dalla morte: “Un artista che si è sempre messo in gioco ed è riuscito a tenere insieme alto e basso” (Di mercoledì 18 maggio 2022) A un anno dalla morte di Franco Battiato, Andrea Scanzi omaggia l’artista siciliano, “uno delle grandi eccellenze artistiche italiane, un genio e un rivoluzionario”. Da alcuni giorni in libreria e in edicola è uscito il libro edito da Paper First ‘E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato, in cui Scanzi ne ripercorre la carriera seguendo ogni snodo, picco e azzardo, facendo incursioni anche nei suoi studi da linguista e nell’ambito dell’opera, del cinema, della pittura, della religione e della meditazione. “Un artista che si è sempre messo in gioco, non si è mai adagiato, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) A undi, Andreaomaggia l’siciliano, “uno delle grandi eccellenze artistiche italiane, un genio e un rivoluzionario”. Da alcuni giorni in libreria e in edicola è uscito iledito da Paper First ‘E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili e ascese velocissime di, in cuine ripercorre la carriera seguendo ogni snodo, picco e azzardo, facendo incursioni anche nei suoi studi da linguista e nell’ambito dell’opera, del cinema, della pittura, della religione e della meditazione. “Unche si èin, non si è mai adagiato, ha ...

