“Exit uscita di sicurezza” | quando | sempre più spesso | il lavoro diventa mobbing

Martedì 24 maggio alle ore 18 presso la libreria Libraccio di viale Romolo, 9 a Milano verrà presentato "Exit-uscita di sicurezza" dell'esordiente Enrica Ficai Veltroni, un romanzo che parla di mobbing sul lavoro e si svolge interamente negli uffici di un'agenzia internazionale di pubblicità alla fine dello scorso millennio e accompagna il lettore in un "viaggio tra un'epoca e un'altra, attraversando una terra di nessuno", come scrive Dario Diaz nella prefazione, verso un futuro luminoso che non si accende mai, ma che è costellato di accecanti segnali di uscita di sicurezza. La storia di Enrica Ficai Veltroni sarà presentata da Elisabetta Salvadori, consulente in marketing e comunicazione e tratta di un episodio di mobbing collettivo, dove le vicende ...

