(Di mercoledì 18 maggio 2022)all'alba sulla via di Mistieta. È stato necessario l'intervento di Pegaso per accompagnare d'urgenza l'uomo in ...

Advertising

qn_lanazione : Empoli, violento scontro tra auto e moto: il centauro è ricoverato in gravi condizioni -

LA NAZIONE

Scontro all'alba sulla via di Mistieta. È stato necessario l'intervento di Pegaso per accompagnare d'urgenza l'uomo in ...Il primo tempo volge al termine sul miracolo del portiere dei toscani sulmancino di Perisic a recupero inoltrato. Lautaro - Sanchez: l'Inter batte l'4 - 2 in rimonta L'insperato ... Empoli, violento scontro tra auto e moto: il centauro è ricoverato in gravi condizioni Scontro all’alba sulla via di Mistieta. È stato necessario l’intervento di Pegaso per accompagnare d’urgenza l’uomo in ospedale ...E’ perciò una bella occasione la lettura del volume di Paola Sani "Renzo Fanfani prete operaio", con un’antologia di scritti che vanno dal 1969 al 2011, proprio perché fa risentire la sua voce e il su ...