Donare solidarietà non costa nulla: sei ancora in tempo per aiutarci ad aiutare con il 5×1000 a Farmacisti in aiuto (Di mercoledì 18 maggio 2022) La dichiarazione dei redditi può essere un momento un po' spiacevole delle nostre vite, ma resta un dovere a cui nessun cittadino deve sottrarsi. Spesso, però, ci si dimentica che anche un momento oneroso come questo può tramutarsi in una speranza ed in un gesto di grande solidarietà: scegliere di Donare il 5×1000 alle Onlus come Farmacisti in aiuto significa Donare in beneficienza una parte delle tasse che siamo costretti a pagare. "Perché non fare del bene quando non ci costa nulla? Destinare una parte delle imposte al 5×1000 per Associazioni come la nostra – spiega Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in aiuto – permette di fare qualcosa di concreto per le persone che versano in condizioni di ...

