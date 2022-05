Clemente Russo arrabbiato dopo L’Isola | “Mi hanno buttato fuori! Ecco i più falsi”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Laura Maddaloni, anche suo maritoè stato eliminato adei Famosi. Il campione di pugilato durante l’ultimo televoto flash ha preso soltanto il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal. Riuscire a perdere anche con una sconosciuta appena arrivata è stata un’impresa non facile devo dire. Tornato sui social l’ex naufrago ha rivelato chi sono i concorrenti che l’deluso di più e quelli che rivedrebbe volentieri: “Nicolas Vaporidis, lui è senza ombra di dubbio il più falso. Ce ne sono altri. Infatti mideluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger. I sassolini nelle scarpe io non ce li ho mai, però se proprio me li devo togliere questi sassolini ...