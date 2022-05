Chelsea, Tuchel: “Non giudicare annata da due finali perse ai rigori” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, non dà voti alla sua squadra ma il bilancio è sicuramente positivo. I Blues si apprestano ad affrontare le ultime due gare dell’anno, la prima domani, giovedì 19 maggio, contro il Leicester, con la certezza di un posto in Champions nella prossima stagione già in tasca ma anche tante incognite per il futuro, a partire dalla nuova proprietà. Non è stata una stagione facile per i Blues, che dopo la Champions conquistata un anno fa hanno messo in bacheca Supercoppa Europea e Mondiale per club ma non sono mai stati veramente in corsa per la Premier, in Europa sono stati eliminati dal Real ai quarti e in patria hanno perso due finali, Coppa di Lega ed FA Cup, ai rigori e sempre contro il Liverpool. Di seguito l’analisi dell’allenatore: “Tutti erano delusi e tristi, avremmo meritato di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Thomas, allenatore del, non dà voti alla sua squadra ma il bilancio è sicuramente positivo. I Blues si apprestano ad affrontare le ultime due gare dell’anno, la prima domani, giovedì 19 maggio, contro il Leicester, con la certezza di un posto in Champions nella prossima stagione già in tasca ma anche tante incognite per il futuro, a partire dalla nuova proprietà. Non è stata una stagione facile per i Blues, che dopo la Champions conquistata un anno fa hanno messo in bacheca Supercoppa Europea e Mondiale per club ma non sono mai stati veramente in corsa per la Premier, in Europa sono stati eliminati dal Real ai quarti e in patria hanno perso due, Coppa di Lega ed FA Cup, aie sempre contro il Liverpool. Di seguito l’analisi dell’allenatore: “Tutti erano delusi e tristi, avremmo meritato di ...

