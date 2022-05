Cecilia Rodriguez, vittima in queste ore: ha rischiato grosso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cecilia Rodriguez e la disavventura vissuta nelle ultime ore. Ha raccontato tutto attraverso le stories del suo profilo Instagram Tra le donne che hanno saputo conquistare il favore del pubblico, andando ben oltre le classiche etichette che vengono date quando si prova ad entrare in un contesto cosi complesso come il mondo dello spettacolo, c’è senza dubbio Cecilia Rodriguez. Sorella della famosa Belen, di fatto diventata nota inizialmente proprio per il rapporto di parentela con la showgirl che in breve tempo ha conquistato il favore del pubblico. Belen è diventata un sex symbol. E cosi i suoi fratelli Cecilia e Jeremias hanno sfruttato (anche se non volutamente) proprio la sua notorietà per farsi conoscere dal grande pubblico. Cecilia Rodriguez ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 18 maggio 2022)e la disavventura vissuta nelle ultime ore. Ha raccontato tutto attraverso le stories del suo profilo Instagram Tra le donne che hanno saputo conquistare il favore del pubblico, andando ben oltre le classiche etichette che vengono date quando si prova ad entrare in un contesto cosi complesso come il mondo dello spettacolo, c’è senza dubbio. Sorella della famosa Belen, di fatto diventata nota inizialmente proprio per il rapporto di parentela con la showgirl che in breve tempo ha conquistato il favore del pubblico. Belen è diventata un sex symbol. E cosi i suoi fratellie Jeremias hanno sfruttato (anche se non volutamente) proprio la sua notorietà per farsi conoscere dal grande pubblico....

Advertising

NalessoLucio : @SaraPir88192636 Maaaa....lo sai che vista cosi assomigli a Cecilia Rodriguez....???? - 361_magazine : Cecilia presa di mira sui social - ricordosospeso : RT @persempre_news: #Jeremias, fratello di #Belen e #Cecilia #Rodriguez, si apre totalmente con Silvia Toffanin in una lunga intervista a #… - persempre_news : #Jeremias, fratello di #Belen e #Cecilia #Rodriguez, si apre totalmente con Silvia Toffanin in una lunga intervista… - inews__24 : ??Il fratellino di #Belen e Cecilia Rodriguez, #JeremiasRodriguez, parla per la prima volta dei suoi problemi interi… -