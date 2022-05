Butler va oltre i 41 punti: 'Mi interessa vincere, non le cifre' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il leader di Miami fa la differenza in gara - 1 prendendo per mano gli Heat nella ripresa e trascinando la squadra della Florida al successo. 27 dei 41 punti di Butler arrivano proprio nella ripresa. '... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il leader di Miami fa la differenza in gara - 1 prendendo per mano gli Heat nella ripresa e trascinando la squadra della Florida al successo. 27 dei 41diarrivano proprio nella ripresa. '...

Advertising

emilan46 : RT @AroundTheGameIT: Oltre a Jayson Tatum e Jimmy Butler, a scontrarsi sono forse le due migliori difese, e la posta in gioco della battagl… - AroundTheGameIT : Oltre a Jayson Tatum e Jimmy Butler, a scontrarsi sono forse le due migliori difese, e la posta in gioco della batt… - iam_badness : Beh allora un altro motivo in più per guardare 'Elvis' oltre ad Austin Butler. -