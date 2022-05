Brescia-Monza 1-2 | brianzoli corsari al ‘Rigamonti’ | decide la doppietta di Gytkjaer

Advertising

SportRepubblica : Serie B, Brescia-Monza 1-2: doppietta di Gytkjaer, brianzoli a un passo dalla finale - Roberto66004473 : RT @ilMonzaSiamoNoi: Finale 1-2!!!! Vince il Monza in rimonta su un Brescia gagliardo, alla faccia di brontoloni e disfattisti, IL MONZA C'… - News24_it : Monza, la finale è più vicina. Gytkjaer affonda il Brescia con una doppietta - La Gazzetta dello Sport - musSsiano : 2 errori 2 gol 1-1 Che partita di merda hahahahahah Sembra Brescia-Monza @jeanpauldl1998 - CorSport : #SerieB, #Gytkjaer ribalta il #Brescia: primo round per il #Monza ?? -

... è andata in scena al Rigamonti la sfida prevista dall'altra parte del tabellone: il derby lombardo tra ildi Cellino e ildi Berlusconi . Le Rondinelle, allenate da Eugenio Corini , ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Ci siamo, la diretta dista per farci compagnia. Le rondinelle hanno perso una sola volta nelle ultime 10 giornate: ...Nella semifinale di andata dei playoff di Serie B il Monza ha battuto il Brescia, in rimonta e in trasferta, per 2-1. Sotto gli occhi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani i brianzoli allo Stadio ...Nel derby lombardo, impresa della formazione di Stroppa che vince sul campo delle Rondinelle Colpo grosso del Monza che nella gara di andata della semifinale playoff espugna Brescia: 1-2 il finale al ...