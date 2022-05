Benevento-Pisa, Playoff Serie B: la Strega nel segno di Lapadula (Di mercoledì 18 maggio 2022) Terza rete consecutiva, due di queste potrebbero regalare un incredibile doppio passaggio del turno alla finale dei Playoff di Serie B ai campani di Fabio Caserta. Gianluca Lapadula è l’attore principale di questo fine stagione del Benevento che, dopo aver disputato un campionato cadetto al di sotto delle aspettative, attende (da favorito) di disputare il ritorno di questa semifinale con grandi chance di passare il turno. L’italo-peruviano si è fatto trovare nuovamente pronto, dopo aver saltato una parte di stagione per incomprensioni con la società, spedendo in rete uno dei pochissimi palloni disponibili di una serata dominata dalla paura. Rimpianti, quindi, per il Pisa che adesso dovrà tentare una grande impresa nel giardino di casa dell’Arena Garibaldi. Ecco cosa è successo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Terza rete consecutiva, due di queste potrebbero regalare un incredibile doppio passaggio del turno alla finale deidiB ai campani di Fabio Caserta. Gianlucaè l’attore principale di questo fine stagione delche, dopo aver disputato un campionato cadetto al di sotto delle aspettative, attende (da favorito) di disputare il ritorno di questa semifinale con grandi chance di passare il turno. L’italo-peruviano si è fatto trovare nuovamente pronto, dopo aver saltato una parte di stagione per incomprensioni con la società, spedendo in rete uno dei pochissimi palloni disponibili di una serata dominata dalla paura. Rimpianti, quindi, per ilche adesso dovrà tentare una grande impresa nel giardino di casa dell’Arena Garibaldi. Ecco cosa è successo in ...

