Vertice centrodestra | Fdi | “Positivo | ma declamare unità non basta”

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Non si vedevano da gennaio, dalla rottura consumatasi sull’elezione del capo dello Stato, che ha portato al Mattarella bis. Silvio Berlusconi fa gli onori di casa per ilad Arcore, accogliendo Matteo Salvini e Giorgia Meloni che non si confrontavano in presenza da tempo. Un’ora di colloquio per provare i sciogliere vari nodi sul tavolo, dopo le ultime incomprensioni, a cominciare da quelle regionali in Sicilia. A rompere il ghiaccio, raccontano, ci ha pensato il Cav che ha offerto nel giardino di Villa San Martino un aperitivo agli alleati. Il primo a lasciare ildiè stato Matteo Salvini, intorno alle 16, accompagnato da Roberto Calderoli. ”Sono molto soddisfatto”, le parole del leader della Lega. Quasi un’ora dopo, è toccato a Giorgia Meloni lasciare Villa San Martino insieme al ...

