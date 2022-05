Uomini e Donne, un ex tronista pronto a diventare collega di Rocco Siffredi: “Mi hanno offerto una bella cifra, ci sto pensando” (Di martedì 17 maggio 2022) Un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe pronto a diventare collega di Rocco Siffredi? Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger che si è concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo. Qui ha confessato di aver ricevuto un importante proposta dall’estero. A quanto pare, un grande produttore americano avrebbe notato alcuni suoi video che circolano sul web e sarebbe rimasto colpito dal suo aspetto fisico così tanto da volerlo a tutti i costi con sé in USA. E mentre la sua ex è attualmente impegnata in Honduras come concorrente ufficiale del programma di Ilary Blasi L’Isola dei Famosi, creando non poche polemiche, Lucas si è concentrato molto su sé stesso e sulla sua carriera professionale. Da qualche anno infatti si è ... Leggi su isaechia (Di martedì 17 maggio 2022) Un exdisarebbedi? Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger che si è concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo. Qui ha confessato di aver ricevuto un importante proposta dall’estero. A quanto pare, un grande produttore americano avrebbe notato alcuni suoi video che circolano sul web e sarebbe rimasto colpito dal suo aspetto fisico così tanto da volerlo a tutti i costi con sé in USA. E mentre la sua ex è attualmente impegnata in Honduras come concorrente ufficiale del programma di Ilary Blasi L’Isola dei Famosi, creando non poche polemiche, Lucas si è concentrato molto su sé stesso e sulla sua carriera professionale. Da qualche anno infatti si è ...

Advertising

chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Radio3tweet : Sono uomini e donne senza diritti, che mandano avanti gran parte della nostra economia. Dai braccianti nei campi ai… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - ser_endipity06 : RT @ognivoltaemily: 'a prescindere se vado a letto con donne o uomini.' Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfo… - andrealib55 : Ma le femministe come lei (per fortuna una minoranza di disadattate) non insultano gli uomini da anni dicendo che l… -