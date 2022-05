Ucraina, se la guerra aumenta l’insicurezza alimentare (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina, con il blocco dei porti e delle esportazioni e l’aumento dei prezzi; le dipendenze dai mercati internazionali; i cambiamenti climatici, i conflitti, la speculazione. Una tempesta perfetta che sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare e minaccia di aumentare le povertà. E’ così che il conflitto in corso va ad aggravare situazioni già critiche in Sahel, Nord Africa e Medioriente. In Egitto e Libano, che dipendono strutturalmente dalle importazioni, in particolare dal grano russo e ucraino. In Somalia, Etiopia, parte del Kenya, Nigeria, Zambia, Malawi, Mozambico, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, dove aumentano i prezzi. Metà del grano e dei cereal i distribuiti dal World Food Programme per gli aiuti alimentari nelle aree di crisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Lain, con il blocco dei porti e delle esportazioni e l’aumento dei prezzi; le dipendenze dai mercati internazionali; i cambiamenti climatici, i conflitti, la speculazione. Una tempesta perfetta che sta mettendo a rischio la sicurezzae minaccia dire le povertà. E’ così che il conflitto in corso va ad aggravare situazioni già critiche in Sahel, Nord Africa e Medioriente. In Egitto e Libano, che dipendono strutturalmente dalle importazioni, in particolare dal grano russo e ucraino. In Somalia, Etiopia, parte del Kenya, Nigeria, Zambia, Malawi, Mozambico, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, doveno i prezzi. Metà del grano e dei cereal i distribuiti dal World Food Programme per gli aiuti alimentari nelle aree di crisi ...

