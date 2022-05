Testa e Mesiano sul podio iridato

(Di martedì 17 maggio 2022) Due medaglie sicure (male che vada, saranno di bronzo) per la nazionale italiana di pugilato impegnata a Istanbul nei Mondiali Elite femminili. Dopo Irmanei 57 kg (sconfitta per 4 - 1 l'uzbeka ...

Dopo Irmanei 57 kg (sconfitta per 4 - 1 l'uzbeka Sitora Turdibekova) anche Alessia, che combatte nella categoria dei 60 kg, ha conquistato l'accesso alle semifinali vincendo con verdetto unanime (5 - 0), e boxando in scioltezza, il match dei quarti di finale contro la bulgara Svetlana Staneva.