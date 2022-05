Speriamo per te che tu non sia uno dei segni più distratti dell’oroscopo (Di martedì 17 maggio 2022) Se fai parte dei segni zodiacali più distratti dell’oroscopo c’è una buona probabilità che tu… lo abbia già scordato! Prendi le chiavi di casa ma ti scordi il cellulare, metti il cappello ma non trovi più gli occhiali da sole. Ehi, non è colpa nostra e neanche delle nuvole che scorrono in cielo: sei distrattissima! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 17 maggio 2022) Se fai parte deizodiacali piùc’è una buona probabilità che tu… lo abbia già scordato! Prendi le chiavi di casa ma ti scordi il cellulare, metti il cappello ma non trovi più gli occhiali da sole. Ehi, non è colpa nostra e neanche delle nuvole che scorrono in cielo: seissima! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

marattin : Grazie @PauDybala_JR per 7 anni di fantasia, talento, cuore. Non ti dimenticheremo. Quanto a noi, speriamo di aver… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'appello delle mogli dei soldati del Battaglione Azov nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, a Papa France… - arca_nicola : RT @PoliticaPerJedi: Alle amministrative il PD ha stretto alleanze con un partito contrario alla termovalorizzazione e alle infrastrutture… - PoliticaPerJedi : Alle amministrative il PD ha stretto alleanze con un partito contrario alla termovalorizzazione e alle infrastruttu… - vinesp1982 : @OfficialSSLazio @EuropaLeague Speriamo stavolta di giocarla per vincere e che non sia un fastidio la coppa...sarri… -