Roma, Elisa è stata ritrovata: ecco dov’era la 15enne scomparsa (Di martedì 17 maggio 2022) È stata ritrovata e sta bene Elisa, la 15enne di Roma che aveva fatto perdere le proprie tracce. A dare questa bella notizia, proprio sui social dove si era diffuso l’appello per rintracciare la ragazza, è stata la mamma. Che questa volta, fortunatamente, ha pubblicato un aggiornamento positivo e ha tirato un sospiro di sollievo lei, così come tutti quelli che da ore erano in apprensione. Elisa Marsella è stata ritrovata a Bellegra Elisa Marsella, che era scomparsa da ieri mattina alle 10 da Roma, è stata ritrovata. Inizialmente, si pensava che la giovane fosse a Genazzano, poi però la mamma poco fa ha aggiornato il post e ha raccontato sui social, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Èe sta bene, ladiche aveva fatto perdere le proprie tracce. A dare questa bella notizia, proprio sui social dove si era diffuso l’appello per rintracciare la ragazza, èla mamma. Che questa volta, fortunatamente, ha pubblicato un aggiornamento positivo e ha tirato un sospiro di sollievo lei, così come tutti quelli che da ore erano in apprensione.Marsella èa BellegraMarsella, che erada ieri mattina alle 10 da, è. Inizialmente, si pensava che la giovane fosse a Genazzano, poi però la mamma poco fa ha aggiornato il post e ha raccontato sui social, a ...

