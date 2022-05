Ristorazione collettiva, Antonelli: “Dal 6 giugno le domande per i contributi a fondo perduto” (Di martedì 17 maggio 2022) Fiumicino – “Disponibili le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per la Ristorazione collettiva previsto dal Dl Sostegni bis”. Lo rende noto l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli in seguito alle disposizioni emanate dell’Agenzia delle Entrate. “Si tratta di disposizione molto attese, soprattutto dagli operatori economici – spiega – che svolgono servizi di Ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la Ristorazione di scuole, uffici, caserme, strutture assistenziali, ecc…”. Rientrano tra i beneficiari le imprese che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019. L’istanza può essere effettuata in via telematica nel periodo compreso tra il 6 e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Fiumicino – “Disponibili le istruzioni operative per accedere al contributo aper laprevisto dal Dl Sostegni bis”. Lo rende noto l’assessora alle Attività Produttive Ericain seguito alle disposizioni emanate dell’Agenzia delle Entrate. “Si tratta di disposizione molto attese, soprattutto dagli operatori economici – spiega – che svolgono servizi dinon occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per ladi scuole, uffici, caserme, strutture assistenziali, ecc…”. Rientrano tra i beneficiari le imprese che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019. L’istanza può essere effettuata in via telematica nel periodo compreso tra il 6 e ...

