Operazione Partenope | le lezioni di napoletanità di Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 maggio 2022) Allora signor Luciano come andiamo, ha studiato? Il signor, nella sua suite all’Hotel Britannique, è sicurissimo di sé. Sul tavolo ha adagiato la guantiera di sfogliatelle di Attanasio. Per l’occasione si è presentato in giacca e cravatta con cravatta di Marinella. E all’insegnante risponde: «Tutt’a posto ‘o fra’». Bene signor Luciano, ma non confonda il napoletano con questa versione trash gomorroide di cui purtroppo sono pieni quegli immondezzai che rispondono al nome di social network. Io sono qui per insegnarle a viveree quindi anche a insegnarle il napoletano. Ma il napoletano vero. Mi dica, ha fatto il caffè stamattina? Certo. Racconti, come lo ha fatto? Ehm, ho preso la moka. Proprio ieri tra l’altro ho dato via la macchinetta con le cialde. Era un regalo di mia moglie, non ho avuto il coraggio di dirglielo. Ho preso la ...