**Omofobia: Letta, 'impegno Pd di fronte a destra tra più arretrate d'Europa'** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Non ho fatto apposta a mettere oggi la Direzione ma oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia e credo molto importante iniziare, dopo che è ricominciato il nostro impegno per il ddl Zan, proprio da questo. Solo 32 anni fà l'Oms cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentale e questo per dire che il nostro impegno per l'approvazione della legge con le tre Agorà che abbiamo lanciato, è un impegno straordinario per un 'Italia più moderna e inclusiva". Così Enrico Letta alla Direzione Pd. "Ancora oggi l'Italia è uno dei paesi più arretrati dal punto di vista delle regole e delle norme. Un'Italia più moderna e inclusiva vale anche per altre battaglie come lo Ius Scholae". "Per la destra non è mai il momento dei diritti: ogni volta un argomento nuovo per dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Non ho fatto apposta a mettere oggi la Direzione ma oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia e credo molto importante iniziare, dopo che è ricominciato il nostroper il ddl Zan, proprio da questo. Solo 32 anni fà l'Oms cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentale e questo per dire che il nostroper l'approvazione della legge con le tre Agorà che abbiamo lanciato, è unstraordinario per un 'Italia più moderna e inclusiva". Così Enricoalla Direzione Pd. "Ancora oggi l'Italia è uno dei paesi più arretrati dal punto di vista delle regole e delle norme. Un'Italia più moderna e inclusiva vale anche per altre battaglie come lo Ius Scholae". "Per lanon è mai il momento dei diritti: ogni volta un argomento nuovo per dire ...

TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'impegno ancora più determinato per approvare il Ddl Zan' - - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Il ministero in silenzio riporta il gender in aula: 'Combattere l'omofobia' - - ignaziore : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole - scc68samu : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole - albiuno : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole -