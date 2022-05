“Non ha guardato la bilancia”. Bufera sul programma Rai, l’ospite: “Laura Pausini è troppo grassa” (Di martedì 17 maggio 2022) Laura Pausini, body shaming in Rai. È Bufera per la frase sulla cantante e conduttrice dell’appena concluso Eurovision Song Contest insieme al collega Mika e ad Alessandro Cattelan. Sul palco del Pala-Olimpico di Torino si è conclusa l’edizione della kermesse canora e commentata in diretta su Rai 1 da Carolina Di Domenico, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e ovviamente il tema è stato ampiamente commentato. Social, radio e ovviamente televisione, soprattutto la Rai che ha mandato in onda la manifestazione canora che ha visto vincitrice l’Ucraina, con la Kalush Orchestra e il brano Stefania, che ha conquistato il pubblico. Tra una chiacchiera e l’altra si è parlato anche degli outfit di Laura Pausini, che è stata oggetto di body shaming in Rai. Domenica durante la trasmissione Uno Mattina ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022), body shaming in Rai. Èper la frase sulla cantante e conduttrice dell’appena concluso Eurovision Song Contest insieme al collega Mika e ad Alessandro Cattelan. Sul palco del Pala-Olimpico di Torino si è conclusa l’edizione della kermesse canora e commentata in diretta su Rai 1 da Carolina Di Domenico, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e ovviamente il tema è stato ampiamente commentato. Social, radio e ovviamente televisione, soprattutto la Rai che ha mandato in onda la manifestazione canora che ha visto vincitrice l’Ucraina, con la Kalush Orchestra e il brano Stefania, che ha conquistato il pubblico. Tra una chiacchiera e l’altra si è parlato anche degli outfit di, che è stata oggetto di body shaming in Rai. Domenica durante la trasmissione Uno Mattina ...

