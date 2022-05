Neonata operata per un tumore vicino al cuore, l'intervento riuscito a Pavia (Di martedì 17 maggio 2022) Un intervento assolutamente unico e senza precedenti, quello realizzato al Policlinico San Matteo di Pavia . Una bambina di appena 18 giorni , con una massa tumorale vicino al cuore , è stata operata ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Unassolutamente unico e senza precedenti, quello realizzato al Policlinico San Matteo di. Una bambina di appena 18 giorni , con una massa tumoraleal, è stata...

