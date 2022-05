Mariupol | Capuozzo | “Evacuazione? Vi dico perché quella di Azov è una resa”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/-retorica-.mp4 di ToniFine della retorica. In italiano, come in ogni lingua, le parole hanno un peso:dell’stal non è un’. È una. Certo, non unaumiliante, non ci sono forche caudine. Non unavile, c’è un ordine del Comando supremo, e ci sono 80 giorni di resistenza, alle spalle. Ma non è unacon l’onore delle armi: si finisce caricati sui bus verso un ospedale o verso centri di detenzione, con un futuro da scrivere tra scambi di prigionieri e forse processi. Ma è la fine della retorica, come se l’eroismo fosse un destino rimasto nel ‘900, il secolo cui appartengono gli strenui nazionalismi e i ...