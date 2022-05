(Di martedì 17 maggio 2022)ha tenuto una conferenza decisamente allargata sul suo profilo Twitter. Il campione del basket NBA ha risposto a tantissime domande dei suoi followers, poste sui tempi più svariati. Il suo luogo di vacanza preferito è Capri. Per un due contro due contro Michael Jordan e Scottie Pippen, sceglierebbe “Kobe Bryant o Kevin Durant o Kyrie Irving”. Dice che “per come mi sento, onestamente possoun po’. Dipende tutto da me e dalla mia testa nel rimanere fresca!”. Anche perché ha intenzione un anno in NBA con suo figlio Bronny: “Quello è il piano, se Dio vuole”. L’ultima volta che ha giocato contro suo figlio non hanno potuto finire la partita “perché ho spaccato il tabellone con una schiacciata”. ...

Advertising

sportface2016 : #Basket | #NBA, LeBron #James: 'Voglio andare avanti un altro po'. Sono ancora ossessionato' - paoloangeloRF : A tutto LeBron: la sua meta preferita per le vacanze è in Italia - BasketUniverso : NBA - Kyrie Irving ha spiegato perché lasciò i Cavs di LeBron James - sportli26181512 : NBA, LeBron James risponde a tutto su Twitter: 'Adoro Capri, Doncic il mio preferito': LeBron James si è concesso a… - fatiscenza : mi hanno detto che sembro lebron james -

si è concesso alle domande dei suoi 51.3 milioni di follower su Twitter, rispondendo a tantissimi temi diversi: dai playoff in corso al suo giocatore preferito in NBA, dai suoi piani per ...... Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen in campo, con quest'ultimo che poi andò a Miami e vinse l'ultimo titolo in Florida insieme a, Dwayne Wade e Chris Bosh. Le semifinali di quest'...LeBron James, superstar del basket NBA, ha risposto alle più svariate domande in una conferenza con i suoi followers su Twitter.Il concetto di “prime” non ha contorni ben definiti ma è molto importante non solo nel basket, ma in tutti gli sport. Possiamo definirlo grosso modo come il periodo della carriera in cui un atleta ...