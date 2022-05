Jorginho alla Juventus? Le ultime sulla trattativa con l’ex Napoli (Di martedì 17 maggio 2022) Si prevede una sessione di mercato molto intensa per la Juventus, che prepara grandi nomi per la prossima stagione. Il campionato di quest’anno, chiuso al quarto posto, non è stato sicuramente uno dei migliori della Vecchia Signora, che si prepara per tornare in vetta il prima possibile. FOTO: Getty Images, Jorginho Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club bianconero mira a concludere grandi trattative. Il nome che più di tutti è sotto i riflettori in questo momento è Paul Pogba, pronto ad un ritorno in grande stile a Torino. Ma non è finita qui. Il quotidiano parla, infatti, anche di Angel Di Maria e Ivan Perisic, entrambi in scadenza di contratto con PSG e Inter. Nel mentre vi è anche una trattativa con il centrocampista ex Napoli Jorginho, con il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Si prevede una sessione di mercato molto intensa per la, che prepara grandi nomi per la prossima stagione. Il campionato di quest’anno, chiuso al quarto posto, non è stato sicuramente uno dei migliori della Vecchia Signora, che si prepara per tornare in vetta il prima possibile. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club bianconero mira a concludere grandi trattative. Il nome che più di tutti è sotto i riflettori in questo momento è Paul Pogba, pronto ad un ritorno in grande stile a Torino. Ma non è finita qui. Il quotidiano parla, infatti, anche di Angel Di Maria e Ivan Perisic, entrambi in scadenza di contratto con PSG e Inter. Nel mentre vi è anche unacon il centrocampista ex, con il ...

