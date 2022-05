Jake Daniels fa coming out: è il primo calciatore europeo in attività a dichiararsi gay (Di martedì 17 maggio 2022) Jake Daniels è il primo calciatore in attività a livello europeo a dichiararsi apertamente gay. E afferma che la sua decisione di rivelare il suo orientamento sessuale gli permetterà di sentirsi maggiormente “libero e sicuro di sé”. Il 17enne di Bispham, attaccante dell’EFL Blackpool, è il primo professionista del calcio maschile britannico a fare coming out da oltre 30 anni. Parlando con Sky Sports, Daniels ha spiegato: “È il momento giusto per farlo. Sento di essere pronto a raccontare alla gente la mia storia“. Jake Daniels, 17 anni, ha fatto pubblicamente coming out diventando il primo giocatore britannico ed europeo in ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 17 maggio 2022)è ilina livelloapertamente gay. E afferma che la sua decisione di rivelare il suo orientamento sessuale gli permetterà di sentirsi maggiormente “libero e sicuro di sé”. Il 17enne di Bispham, attaccante dell’EFL Blackpool, è ilprofessionista del calcio maschile britannico a fareout da oltre 30 anni. Parlando con Sky Sports,ha spiegato: “È il momento giusto per farlo. Sento di essere pronto a raccontare alla gente la mia storia“., 17 anni, ha fatto pubblicamenteout diventando ilgiocatore britannico edin ...

Eurosport_IT : Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? - ilpost : Per la prima volta dopo più di trent’anni un calciatore britannico ha fatto coming out - LiberaTvTicino : Un calcio ai pregiudizi. Jake Daniels fa coming out: 'Sono gay e voglio essere un punto di riferimento' - tambu1991 : RT @ilpost: Per la prima volta dopo più di trent’anni un calciatore britannico ha fatto coming out - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Coming out Jake Daniels: il messaggio social del Milan – FOTO -