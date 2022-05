(Di martedì 17 maggio 2022)è una partita di Serie A che si disputerà domenica 22 maggio alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano. La gara è fondamentale per le sorti dell’, contro i blucerchiati si deve per forza vincere per sperare nello Scudetto. Non solo, i nerazzurri devono sperare che il Sassuolo metta il bastone fra le ruote al Milan impedendogli di portare a casa i tre punti. Dall’altra parte la Samp di Marco Giampaolo non ha nulla da chiedere al campionato avendo conquistato, soprattutto dopo il 4-1 contro la Fiorentina: le scelte di Giampaolo e Inzaghi Giampaolo si affida al capitano Quagliarella andato a segno contro la Fiorentina. Audero tra i pali, difesa a quattro formata da Bereszynski, Ferrari, Yoshida e Augello. A centrocampo Rincon, Sabiri e Thorsby con Candreva e ...

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - Inter : ?? | ANTICIPI E POSTICIPI Aggiornamento sull’ultima giornata di Campionato di @SerieA ???? - vivoperlinter : Le probabili di #InterSampdoria - periodicodaily : Inter Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla #22maggio #seriea #InterSampdoria @giancarlopacel1 -

L', per sperare nel miracolo, dovrà necessariamente vincere a San Siro contro lae fare affidamento sul successo del Sassuolo al Mapei Stadium contro il Milan. Fabio Bergomi in diretta ...... ma potrebbe bastare anche una sconfitta nel caso in cui l'fallisca i tre punti contro la. Da parte loro i rossoneri hanno vinto le ultime cinque gare di Serie A e nei pronostici alla ...Il tecnico nerazzurro è pronto alla sfida ai blucerchiati che concluderà la stagione anche se ci sono ancora alcune incertezze ...In attesa dell'ultima attesissima giornata di Serie A, la Lega ha deciso di imporre un termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo.