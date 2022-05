Inchini e “sorrisi” | ecco lo studio sul linguaggio dei cani 

(Di martedì 17 maggio 2022) “Un inchino per incitare al gioco e un ‘sorriso’ per rassicurare nel caso di azioni potenzialmente ambigue come morsi o spinte”. Sarebbe questo il significato di due segnali molto comuni emessi dai cani durante il gioco secondo le ricerche di un gruppo di etologhe dell’Università di Pisa pubblicate sulle riviste Current Zoology e Animal Behaviour. Lese si sono concentrate su una specifica razza, il Cane lupo cecoslovacco, fra le più vicine alla controparte selvatica, il lupo. Dopo aver visionato più di 15 ore di video, le etologhe sono riuscite a estrarre 822 ‘’ o facce da gioco e 76, che sono stati poi analizzati in modo dettagliato: “In particolare – spiega l’Ateneo pisano in una nota – la faccia da gioco è un’espressione facciale caratterizzata dall‘apertura rilassata della bocca che somiglia fortemente al ...

